Mercato - PSG : Pedri lâche une énorme réponse à Leonardo !

Publié le 11 décembre 2021 à 9h45 par T.M.

Grand espoir du football espagnol et du FC Barcelone, Pedri a été très clair concernant son avenir, prétendant notamment certains cadors comme le PSG.

A seulement 19 ans, Pedri fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Après une saison au FC Barcelone, l’Espagnol a impressionné tout le monde et c’est d’ailleurs pour cela qu’il a été récompensé du trophée Kopa. Un talent qui ne manque toutefois pas d’intéresser les plus grands clubs du monde. Bien que Pedri ait récemment prolongé avec le Barça, il a dernièrement été question d’un intérêt du Bayern Munich. Pas de quoi intéresser le protégé de Xavi, et ce n'est d'ailleurs pas le PSG qui devrait le faire changer d'avis…

« Je suis heureux de rester au FC Barcelone »