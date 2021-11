Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une incroyable opération à 110M€ proposée à Laporta !

Publié le 22 novembre 2021 à 14h00 par T.M.

Bien que Pedri ait dernièrement prolongé avec le FC Barcelone, le danger serait énorme pour l’avenir du prodige blaugrana.

Arrivé à l’été 2020 au FC Barcelone et à seulement 18 ans, Pedri est déjà essentiel chez les Blaugrana. Un talent d’ailleurs récompensé ce lundi par le titre de Golden Boy. Le Barça tient donc une pépite entre ses mains et Joan Laporta l’a d’ailleurs bien compris en prolongeant récemment Pedri. Désormais, l’international espagnol est sous contrat jusqu’en 2026. Pour autant, ce nouveau bail n’aurait pas refroidi les ardeurs de certains, et notamment du Bayern Munich, déjà intéressé par le Barcelonais il y a quelques mois.

Le Bayern à fond sur Pedri !