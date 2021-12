Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arrivées, départs… La mise au point de Xavi pour cet hiver !

Publié le 11 décembre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone aimerait aussi bien dégraisser que vendre au cours de la fenêtre hivernale des transferts à venir, Xavi a fait un point sur la situation ce samedi en conférence de presse.

Le FC Barcelone a touché le fond cette semaine en étant éliminé de la Ligue des champions dès la phase des poules et en ayant ainsi été reversé en Europa League. Preuve, s’il en fallait encore une, que le club catalan est dangereusement engagé sur une pente descendante. Ainsi, le besoin de sang neuf dans l’effectif du Barça est plus urgent que jamais. En ce sens, le club catalan est annoncé sur les traces de nombreux joueurs, de Ferran Torres à Edinson Cavani en passant par Julian Álvarez. Cependant, en raison de ses soucis sur le plan financier, le club catalan n’a d’autre choix que de dégraisser son effectif afin de dégager de la place dans sa masse salariale et d’engranger de précieuses liquidités. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, tout particulièrement Philippe Coutinho et Samuel Umtiti, tout en sachant que des joueurs tels que Sergiño Dest ou Oscar Mingueza ne devraient pas être retenus.

« Il y a un mercato et le Barça doit être attentif »