Mercato - Barcelone : Xavi et le Real Madrid se disputent un crack à 12M€ !

Publié le 11 décembre 2021 à 10h30 par B.C.

Grand espoir uruguayen et d’ores et déjà appelé en sélection, Agustín Álvarez aurait tapé dans l’oeil du FC Barcelone, à la recherche de la moindre opportunité pour se renforcer.

Après avoir bouclé la venue de Xavi, le FC Barcelone entend désormais procéder à de gros changements dans son effectif, mais la tâche s’annonce compliquée compte tenu de l’état des finances du club culé. « Nous devons renforcer l'équipe première, mais il y a des contrats élevés et que nous avons hérité, qui ne nous donnent pas de marge salariale. Nous recherchons la formule pour améliorer l'équipe sur ce marché », a reconnu vendredi Joan Laporta. Du renfort est effectivement attendu dès le mois de janvier par Xavi, bien que le réel changement pourrait démarrer l’été prochain. Et en coulisse, le FC Barcelone multiplierait les pistes.

Agustín Álvarez plaît au Barça