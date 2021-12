Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme sortie de Pedri sur son transfert avorté... au Real Madrid !

Publié le 11 décembre 2021 à 20h10 par A.D.

Alors qu'il n'avait que 15 ans, Pedri a effectué des tests pour rejoindre le Real Madrid. Passé à côté de l'occasion de signer à la Maison-Blanche, le crack du Barça a raconté les dessous de son transfert avorté.

S'il évolue aujourd'hui au FC Barcelone, Pedri aurait pu avoir une toute autre trajectoire. En effet, le crack de 19 ans est passé tout près de signer au Real Madrid il y a quatre ans. Alors qu'il a effectué des essais à la Maison-Blanche , Pedri n'a pas été retenu par le club présidé par Florentino Pérez. Lors d'un entretien accordé à Tuttosport , l'actuel pensionnaire du Barça s'est livré sur son faux-départ au Real Madrid.

«Je n'aurais pas refusé le Real Madrid»