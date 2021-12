Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme aveu de Simeone sur le retour de Griezmann !

Publié le 11 décembre 2021 à 17h00 par B.C.

À la veille du choc face au Real Madrid, Diego Simeone est revenu sur l’arrivée d’Antoine Griezmann en provenance du FC Barcelone.

Après deux saisons compliquées au FC Barcelone, Antoine Griezmann est finalement retourné à l’Atlético de Madrid lors du dernier mercato estival. Les deux clubs se sont entendus sur un prêt avec option d’achat, de quoi rendre quasi certain le transfert définitif du Français. Ce dernier a eu du mal à retrouver ses marques chez les Colchoneros , mais Antoine Griezmann est finalement parvenu à faire taire les critiques et à se montrer décisif, comme le montrent ses 7 buts et 3 passes décisives depuis son retour. Alors que l’Atlético affrontera le Real Madrid ce dimanche, Diego Simeone est revenu sur l’importance du champion du monde tricolore dans son équipe, et ne cache pas sa joie de pouvoir compter sur lui.

« Antoine a toujours voulu revenir et il est là où il veut être »