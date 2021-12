Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça connait déjà la réponse pour Erling Haaland !

Publié le 11 décembre 2021 à 14h15 par A.C.

Le FC Barcelone fait partie des clubs intéressés par Erling Haaland, également suivi par le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester City.

Il est l’homme du moment. Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble déjà décidé, avec le Real Madrid qui attend patiemment la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, celui d’Erling Haaland fait encore couler beaucoup d’encre. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Norvégien est pisté par le PSG, pour justement remplacer Kylian Mbappé, mais la moitié de l’Europe semble également être sur le coup. La presse catalane parle d’ailleurs ces derniers jours du rêve de Joan Laporta, qui aimerait attirer Haaland au FC Barcelone lors du prochain mercato estival.

Haaland, mission impossible pour Laporta

Mais avec quel argent ? Le FC Barcelone traverse en effet une des pires crises de son histoire, ce qui a provoqué le départ de Lionel Messi et Antoine Griezmann cet été. A en croire les révélations de Guillem Balague, le club catalan serait bien intéressé, mais n’aurait absolument pas les fonds nécessaires pour s’immiscer dans la course à Erling Haaland. Les sommes évoquées ces derniers jours, notamment les 30M€ de salaire de l’attaquant du Borussia Dortmund et les commissions demandées par Mino Raiola, rendraient donc son arrivée impossible.