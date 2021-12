Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid se fixe une limite pour Haaland !

Publié le 11 décembre 2021 à 11h10 par A.C.

Le Paris Saint-Germain souhaite miser sur Erling Haaland l’été prochain, mais devra faire face à une énorme concurrence, avec notamment le Real Madrid et Manchester City.

L’été sera très chaud pour Erling Haaland. Arrivé au Borussia Dortmund en 2019, le prodige norvégien semble prêt à faire le grand saut et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manque pas de prétendants. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain la suite de près, mais cela semble être également le cas de plusieurs cadors de Premier League comme Manchester City, ainsi que le FC Barcelone et le Real Madrid. La presse espagnole assure que Florentino Pérez rêverait de recruter le même été Haaland et Kylian Mbappé, qui devrait quitter le PSG à la fin de son contrat en juin prochain.

Le Real Madrid ne veut pas faire de folies pour Haaland