Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Messi, Koeman… Les vérités de Griezmann sur les difficultés du Barça !

Publié le 11 décembre 2021 à 13h30 par T.M.

Bien qu’Antoine Griezmann soit parti du FC Barcelone pour l’Atlético de Madrid à la fin du mercato estival, il garde tout de même un oeil sur ce qui se passe chez les Blaugrana. Et le Français a notamment évoqué le passage compliqué du Barça actuellement.

Recruté par le FC Barcelone 120M€ en 2019, Antoine Griezmann réalisait l’un de ses rêves. Malheureusement pour le Français, cela a été loin d’être idyllique en Catalogne. Pas forcément attendu par le vestiaire blaugrana, Griezmann a eu énormément de mal à se faire une place et cela a impacté ses performances. Forcément, compte tenu de son prix, le champion du monde a été très critiqué. Et finalement, cette période compliquée au Barça aura duré deux ans et a ainsi pris fin cet été. Alors qu’on pensait qu’Antoine Griezmann allait rester suite au départ de Lionel Messi, Joan Laporta s’est tout de même séparé de son numéro 7 afin de réaliser des économies. Ainsi, à la toute fin du marché des transferts, le natif de Mâcon a effectué son grand retour à l’Atlético de Madrid, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

« Il y a eu beaucoup de choses »