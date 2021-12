Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Koeman se fait détruire par l’un de ses anciens joueurs...

Publié le 9 décembre 2021 à 23h30 par A.C.

Ronald Koeman n’a pas vraiment laissé des bons souvenirs à Junior Firpo, ancien joueur du FC Barcelone désormais à Leeds.

C’est un lendemain très difficile que vit le FC Barcelone. Pour la première fois depuis 2001 le club catalan est éliminé dès la phase de poules de la Ligue des Champions après sa large défaite face au Bayern Munich (3-0). Une élimination qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le bilan économique, mais également sur le mercato avec une grosse vague de départ au cours des prochains mois. Pourtant, les choses semblaient déjà avoir commencé à tourner dès l’année dernière avec Ronald Koeman, qui a été très critiqué par la presse et qui a finalement laissé sa place à Xavi, en octobre dernier.

« Il y avait un manque de respect de sa part, et pas seulement envers moi »