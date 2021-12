Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Lewandowski, élimination... L’énorme mea culpa de Lenglet !

Publié le 10 décembre 2021 à 0h00 par D.M.

Clément Lenglet s'est expliqué après avoir provoqué la colère des supporters barcelonais. Une photo a été diffusée après l'élimination du club, montrant le défenseur tout sourire aux côtés de Robert Lewandowski.

Le FC Barcelone a vécu une soirée cauchemardesque ce mercredi. Défait par le Bayern Munich (3-0), le club catalan n’est pas parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et se retrouve reversé en Ligue Europa. Irrités par ce résultat décevant, les supporters catalans n’ont pas caché leur colère après la diffusion d’une photo montrant un Clément Lenglet souriant aux côtés de Robert Lewandowski après la rencontre. « Lenglet, tu n'as pas honte. Des millions de personnes pleurent et toi tu ris après le match » a par exemple lancé le chroniqueur d’ El Chiringuito Jota Jordi ce mercredi soir. Afin de tenter de faire calmer les tensions, Clément Lenglet a fourni des explications sur les réseaux sociaux.

« Tous ceux qui me connaissent savent mon engagement et mon amour pour ma profession, pour le Barça et surtout pour ses supporters »