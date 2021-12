Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes monte au créneau pour Pochettino !

Publié le 11 décembre 2021 à 21h45 par Th.B.

Bien que la position de Mauricio Pochettino soit discutée au PSG et que Manchester United songerait toujours à le nommer à la tête de l’effectif mancunien à la fin de la saison, l’entraîneur argentin peut compter sur son groupe et sur son compatriote Leandro Paredes.

Mauricio Pochettino a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, ayant été annoncé proche de Manchester United pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer. Un dossier qui serait toujours d’actualité puisque Ralf Rangnick n’assure l’intérim que jusqu’à la fin de la saison chez les Red Devils. Du côté du PSG, on se pose des questions concernant le cas Pochettino comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier avec notamment la piste Zidane dans un coin de la tête des propriétaires du PSG. Après avoir évoqué les rumeurs sur son propre avenir à Paris, son contrat expirant en juin 2023, et après avoir fait un point sur l’intégration de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes s’est livré sur le dossier Mauricio Pochettino.

« On est très tranquille »