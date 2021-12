Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a les idées claires pour la suite de sa carrière !

Publié le 11 décembre 2021 à 18h30 par Th.B.

Alors qu’une éventuelle prolongation de contrat d’une saison se profilerait pour Angel Di Maria, un accord officieux semblant avoir été passé avec les dirigeants du PSG, Di Maria n’en aurait pas fini avec le Paris Saint-Germain. Mais lorsque l’heure de son départ sonnera, tout serait déjà bien clair dans sa tête pour sa fin de carrière.

Après une pige difficile à Manchester United, Angel Di Maria prenait la décision de signer au PSG à l’été 2015. Un choix qui s’est rapidement justifié, au point de faire de celui qui est surnommé El Fideo un indéboulonnable de l’effectif parisien les saisons passant. Néanmoins, la venue de son compatriote Lionel Messi à l’intersaison l’a relégué à un rôle de premier remplaçant derrière Neymar, Kylian Mbappé et le septuple Ballon d’or. Pour autant, Angel Di Maria resterait un membre important de l’effectif de Mauricio Pochettino ainsi que dans l’esprit des dirigeants du PSG. Les deux parties s’entendraient particulièrement bien et seraient parvenus à un accord verbal pour activer l’option pour une année supplémentaire dans son contrat à l’issue de la saison, ce qui le lierait alors au Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2023. C’est en effet ce que Le Parisien assurait jeudi soir. Et RMC Sport est allé dans ce sens ce samedi en expliquant qu’un accord officieux aurait même été trouvé à ce sujet. Cependant, il faudrait attendre plusieurs mois pour que le PSG officialise la nouvelle prolongation d’Angel Di Maria, les deux parties souhaitant prendre leur temps avant de passer le cap. Une nouvelle qui devrait faire la joie de Di Maria qui lâchait un message similaire dernièrement à TNT Sports. « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat ».

Une dernière pige avant... le retour en Argentine !