Mercato - PSG : Les confessions de Raiola après ses propos sur le feuilleton Haaland !

Publié le 11 décembre 2021 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 11 décembre 2021 à 16h17

Alors que Mino Raiola n’avait pas cité le PSG lors d’une interview avec un média allemand ces dernières heures, l’agent d’Erling Braut Haaland, courtisé pour remplacer Kylian Mbappé, a tenu à ne fermer aucune porte pour l’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Vendredi, à l’occasion d’une interview accordée à Sport1 , on pouvait lire plusieurs déclarations fortes de Mino Raiola au sujet de deux de ses gros clients en les personnes de Paul Pogba et d’Erling Braut Haaland. Au milieu de toutes ses prises de parole sur des sujets divers et variés, Raiola a fait savoir qu’à terme, Haaland pourrait franchir un cap et quitter le Borussia Dortmund pour le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou le Bayern Munich. De quoi exclure le PSG alors que le10sport.com vous révélait en août dernier que les dirigeants parisiens songeaient à Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé ? Pas vraiment à en croire le message que le représentant du Norvégien a fait passer au journaliste Gerard Romero sur Twitch . « J'ai utilisé le Barça comme exemple, mais je ne voulais pas dire qu’Erling Haaland ira dans l'un de ces quatre clubs » . Et par l’intermédiaire d’un communiqué, Mino Raiola est officiellement revenu sur ses propos, de quoi permettre au PSG de continuer à rêver d’Haaland !

« Les quatre clubs que j'ai mentionné étaient juste un exemple »