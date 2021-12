Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba part dans tous les sens !

Publié le 11 décembre 2021 à 11h30 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Paul Pogba compte prendre son temps avant de trancher pour son avenir. Mino Raiola a pour sa part confirmé que plusieurs clubs s’étaient déjà positionnés pour s’attacher ses services, alors que Manchester United n’a plus l’intention d’effectuer un forcing pour conserver le Français.

Avec un contrat qui expire à l’issue de la saison, Paul Pogba est dans le flou pour son avenir. L’international français sera libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2022, en vue du prochain exercice, mais il est pour l’heure impossible de prédire avec certitude l’avenir du champion du monde. Lors du dernier mercato estival, le PSG était annoncé comme l’un des prétendants les plus sérieux pour mettre la main sur Paul Pogba, une piste qui ne laissait pas indifférent le principal intéressé, mais le Real Madrid ou la Juventus pourraient avoir leur mot à dire pour le milieu de 28 ans, qui deviendrait l’un des grands protagonistes du mercato s’il ne prolongeait pas rapidement. La décision de Paul Pogba est en tout cas attendu chez les Red Devils.

« Nous avons de nombreuses offres pour lui »

Manchester United est en effet déjà passé à l’action pour Paul Pogba, qui tarde à donner une réponse à son club pour son avenir. D’après les informations de 90min , le champion du monde tricolore souhaite prendre son temps et n’a pas l’intention de trancher dans l’immédiat, préférant étudier les différentes options s’offrant à lui, et elles seraient déjà nombreuses à en croire Mino Raiola. « Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui », a indiqué son agent sur la chaîne allemande Sport 1 . En revanche, une arrivée en Bundesliga serait déjà à exclure pour Paul Pogba : « Ce n'est pas possible car la mentalité allemande est différente. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas payer ces salaires élevés. Le seul club allemand qui pouvait le faire est le Bayern Munich. Mais même eux ne peuvent pas toucher le salaire de Paul. Les Allemands sont au bas de la pyramide salariale internationale », explique Mino Raiola.

Rangnick ne compte pas retenir Pogba