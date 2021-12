Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour l'arrivée de Mohamed Salah ?

Publié le 12 décembre 2021 à 0h45 par B.C.

Un temps annoncé dans le viseur du PSG, l’avenir de Mohamed Salah semble plutôt s’écrire du côté de Liverpool.

Désireux de prolonger le bail de Kylian Mbappé, le PSG pourrait être contraint de voir son attaquant plier bagage à l’issue de la saison. Le Bondynois est en effet dans sa dernière année de contrat et semble vouloir quitter la capitale afin de rejoindre le Real Madrid. Une situation qui oblige le PSG à se pencher dès maintenant sur sa succession, et plusieurs pistes prestigieuses sont déjà activées. Comme vous l’avait annoncé le10sport.com en août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) apparaît comme l’une des priorités des dirigeants, mais la situation de Mohamed Salah pourrait inciter le PSG à se positionner. Annoncé ces derniers mois dans le viseur des Qataris, l’attaquant de Liverpool est engagé avec son club jusqu’en juin 2023 et tarde à prolonger, mais l’avenir de l’Egyptien s’écrirait pourtant du côté d’Anfield.

Un avenir à Liverpool pour Salah ?