Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour le successeur de Mbappé !

Publié le 11 décembre 2021 à 22h45 par A.D.

Tout comme le PSG, la Juventus serait sur les traces de Dusan Vlahovic pour renforcer son attaque. Interrogé sur ce dossier ce samedi, Pavel Nedved a lâché ses vérités.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de se jeter sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Par ailleurs, Leonardo aurait identifié d'autres profils, et notamment celui de Dusan Vlahovic, au cas où l'affaire capoterait avec le buteur du Borussia Dortmund. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait en concurrence avec la Juventus pour le pensionnaire de la Fiorentina. Mais heureusement pour le club parisien, les Bianconeri ne semblent pas être déterminés sur ce dossier.

«Nous devons nous concentrer sur nos joueurs»