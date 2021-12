Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce successeur annoncé de Pochettino ouvre une porte pour son avenir !

Publié le 11 décembre 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Roberto Mancini récemment, le principal intéressé ne cache pas qu’entrainer un club lui manque quelque peu.

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino voit son avenir s’écrire en pointillés à Paris. Après deux départs avortés, à Tottenham et au Real Madrid puis à Manchester United, l’entraineur argentin fait l’objet de nombreuses critiques en raison du visage affiché par son équipe, à tel point que la question de son licenciement n’est plus un sujet tabou en interne comme nous vous l’avons révélé. Dans le même temps, afin de le remplacer le cas échéant, le nom de Roberto Mancini a été lié à celui du PSG dans la presse. Et le principal intéressé ne cache pas qu’il se verrait bien reprendre les rênes d’un club à moyen terme, lui qui est actuellement à la tête de la sélection italienne.

« Cela me manque vraiment »