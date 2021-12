Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a essuyé un énorme refus pour la succession de Zidane...

Publié le 11 décembre 2021 à 23h00 par La rédaction

Après le premier départ de Zinédine Zidane du Real Madrid en 2018, Florentino Pérez avait sondé Julian Nagelsmann pour prendre place sur le banc madrilène. Toutefois, le technicien allemand a refusé les avances des Merengue. L'actuel entraîneur du Bayern Munich a expliqué son choix.

Après une troisième victoire consécutive en Ligue des Champions en 2018 avec le Real Madrid, Zinédine Zidane avait décidé de quitter les Merengue au sommet. Par conséquent, Florentino Pérez a dû se mettre en quête d'un nouvel entraîneur et s'était finalement tourné vers Julen Lopetegui. Dans un entretien pour Sport Illustrated , Julian Nagelsmann a révélé avoir été approché par le club espagnol à l'époque, alors qu'il était en poste à Hoffenheim.

Nagelsmann explique pourquoi il a décliné le Real Madrid