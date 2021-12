Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, Leonardo a tenté un coup sur le marché !

Publié le 11 décembre 2021 à 22h15 par Th.B.

Alors que le PSG aurait pu perdre Kylian Mbappé à l’occasion du dernier mercato estival, les dirigeants parisiens auraient bel et bien pris en considération la piste menant à Anthony Martial.

À l’intersaison, le Real Madrid s’est manifesté en toute fin de mercato auprès des dirigeants du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Néanmoins, les multiples offres du club merengue ont toutes été repoussées, obligeant le président Florentino Pérez à reporter la potentielle arrivée du champion du monde à l’été prochain. Cependant, bien que le PSG se soit montré ferme vis-à-vis des tentatives du Real Madrid pour l’opération Mbappé, les décideurs du Paris Saint-Germain ont quand même préparé un plan en cas du transfert de dernière minute de Kylian Mbappé. Le10sport.com vous révélait en août dernier que Robert Lewandowski était la piste numéro une en cas de départ immédiat de l’attaquant du PSG. Mais le buteur du Bayern Munich ne fut pas l’unique option.

Le PSG aurait bien pensé à Martial pour l’après-Mbappé l’été dernier !