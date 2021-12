Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti interpelle Florentino Pérez pour son avenir !

Publié le 11 décembre 2021 à 17h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Carlo Ancelotti a profité de la conférence de presse de ce samedi afin de faire savoir à son président Florentino Pérez qu’il aimerait rester aussi longtemps au Real Madrid que son adversaire de dimanche soir Diego Simeone à l’Atletico de Madrid.

Afin de remplacer Zinedine Zidane qui a quitté le Real Madrid pour la deuxième fois en l’espace de trois ans, Florentino Pérez ne semble pas s’être longtemps creusé les méninges en fin de saison dernière. En effet, le président du Real Madrid a fait le choix de rapatrier Carlo Ancelotti qui avait notamment offert au Real Madrid sa dixième Ligue des champions en 2014. Et force est de constater que les débuts du technicien italien cette saison sont plutôt réussis que ce soit sur la scène nationale ou continentale. En Liga, le Real Madrid s’est envolé à la première place du classement avec 8 points d’avance sur son dauphin du FC Séville et un match en plus. Et en Ligue des champions, la Casa Blanca a également terminé première de son groupe devant l’Inter. Pour le moment, le pari Ancelotti porte ses fruits que ce soit au niveau des résultats ou de l’atmosphère en interne. Membre indéboulonnable du milieu à trois mis en place par Carlo Ancelotti au Real Madrid, Casemiro ne tarissait dernièrement pas d’éloges quant à l’apport de son nouvel entraîneur. « C'est un gentleman du football. C'est un entraîneur très accessible, je l'admire beaucoup. Lors de son premier passage, il fallait voir les joueurs qui étaient là : Xabi Alonso, Khedira.. J'ai beaucoup appris de lui. Il m'a beaucoup parlé, il m'a toujours dit que j’allais jouer pour le Real Madrid. Quand une icône du football comme Ancelotti et qu'il vous dit des choses comme ça, ça vous rend heureux. Je le remercie ainsi que tout le staff. Lui et son staff d'entraîneurs m'ont beaucoup surpris. Ils ont une grande envie de gagner, de montrer qu'ils sont au top. L'envie qu'ils transmettent à l'entraînement, dans les matchs, l'envie de gagner, la façon dont ils se préparent aux matchs….. Après tant d'années, on pourrait penser qu'ils se relâcheraient, mais ils souffrent encore plus que nous, ils sont plus attentifs que nous ». Un témoignage qui en dit long sur l’exigence de Carlo Ancelotti et sur ses idées mises en place au Real Madrid, qui semblent fonctionner jusqu’ici en attestent les résultats et le jeu prôné par le Real Madrid.

« J'espère que ce qui est arrivé à Simeone peut m'arriver, rester au club pendant de nombreuses années »