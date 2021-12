Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande annonce de Frenkie De Jong est attendue au Barça !

Publié le 11 décembre 2021 à 17h10 par A.C.

Frenkie de Jong, titulaire indiscutable au FC Barcelone ces dernières années, pourrait bien être poussé vers la sortie.

Cet été déjà, le FC Barcelone a dû faire d’énormes sacrifices pour équilibrer ses comptes. Le plus gros concerne bien sûr Lionel Messi, qui n’a pas pu signer de nouveau contrat et qui a donc quitté la Catalogne pour la première fois de sa carrière, afin de poser ses valises du côté du Paris Saint-Germain. Cela semblait suffisant, mais la récente élimination en phase de groupes de la Ligue des Champions a tout chamboulé. Désormais, le Barça doit encore lancer une grande vague de départs et des cadres de Xavi sont évoqués, notamment Frenkie de Jong.

De Jong doit sortir du silence