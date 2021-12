Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses confidences sur l'arrivée de Lionel Messi à Paris !

Publié le 11 décembre 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi est arrivé au PSG cet été, Leandro Paredes ne cache pas que les premiers mois de son compatriote à Paris n’ont pas été faciles.

Arrivé en août dernier à la suite de son départ libre du FC Barcelone, Leo Messi a été la recrue phare de la dernière fenêtre estivale des transferts du côté du PSG. L’international argentin a ainsi signé pour deux ans avec l’écurie parisienne, tout en ayant une option dans son contrat pour une troisième année supplémentaire. Depuis, celui qu’on surnomme La Pulga s’adapte petit à petit à sa nouvelle vie parisienne, et Leandro Paredes ne cache pas que les premiers mois n’ont pas été aisés pour Leo Messi dans la mesure où il changeait radicalement de vie après avoir passé l’intégralité de sa carrière en Catalogne.

« Il a envie de gagner des titres importants et pour nous, c’est une opportunité unique »