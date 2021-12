Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une pépite africaine donne de grands regrets à Pablo Longoria !

Publié le 11 décembre 2021 à 12h15 par T.M.

Toujours sur le qui vive pour dénicher de grandes pépites en devenir, Pablo Longoria garderait visiblement un échec en travers de la gorge.

A défaut de pouvoir lâcher des sommes folles pour attirer des stars du football à l’OM, Pablo Longoria a une autre stratégie de recrutement. Sur la Canebière, l’Espagnol souhaite notamment aller dénicher des pépites en devenir afin de les faire exploser à l’OM et les revendre plus chères ensuite. Mais pour cela, il faut bien évidemment avoir le nez creux. Si Longoria est certainement l’un des meilleurs dans cette quête de pépites, cela lui arrive de passer à côté de certains talents. Et actuellement, l’un de ces échecs lui donnerait certains regrets.

Diallo file sous le nez de Longoria !