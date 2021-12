Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit de gros conseils pour cet hiver !

Publié le 11 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Cet hiver, le mercato devrait encore être animé à l’OM. Et à l’approche du rendez-vous, Pablo Longoria a d’ailleurs reçu certains conseils.

Durant le mercato estival, l’OM s’est montré très actif. Pablo Longoria s’est démené et au final, il a réussi à faire venir une dizaine de recrues sur la Canebière. Toutefois, aux yeux de Jorge Sampaoli, cela ne serait toujours pas assez. Cet hiver, l’entraîneur de l’OM espère encore d’autres renforts tandis que dans le même temps, certains joueurs pourraient faire leurs valises. Cela promet donc d’être animé sur la Canebière…

« A leur place je recruterai cet hiver »