Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible prédiction sur l’avenir de Leonardo !

Publié le 11 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Leonardo fait de plus en parler au PSG, certains ont visiblement un avis bien tranché sur la question.

A l’origine du projet QSI au PSG, Leonardo était parti avant de finalement revenir en 2019. Et immédiatement, le Brésilien avait remis de l’ordre dans la maison parisienne. Toutefois, aujourd’hui, tout semble s’écrouler autour du directeur sportif. De plus en plus, Leonardo est critiqué et il est désormais régulièrement question d’un possible départ.

Kurzawa prédit le départ de Leonardo !