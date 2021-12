Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a permis de boucler un retour inattendu au club !

Publié le 10 décembre 2021 à 15h15 par G.d.S.S.

Nomme l’été dernier au poste de directeur technique du centre de formation du PSG alors qu’il avait porté les couleurs du club de la capitale pendant un an et demi, Yohan Cabaye dévoile le rôle décisif de Leonardo dans son grand retour.

Passé par les rangs du PSG entre janvier 2014 et juin 2015, Yohan Cabaye (35 ans) n’a jamais vraiment réussi à se bâtir une place de titulaire au Parc des Princes. Finalement, l’ancien milieu de terrain international a pris sa retraite quelques années plus tard, et il a été nommé l’été dernier à la surprise générale directeur technique du centre de formation du PSG. Interrogé dans les colonnes du Parisien ce vendredi, Cabaye explique à quel point Leonardo a joué un rôle décisif dans cette nomination.

« Leonardo m’a proposé le projet, j’ai tout de suite été emballé »