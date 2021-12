Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage fort sur l’intégration de Lionel Messi !

Publié le 11 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Pointé du doigt depuis son arrivée au PSG pour ses performances irrégulières, Lionel Messi a été défendu par Nenê qui réclame du temps pour la nouvelle star parisienne.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone qui n’avait finalement pas été en mesure de le prolonger durant l’été, Lionel Messi avait par la suite rejoint librement le PSG. Un véritable coup de légende sur le marché des transferts pour le club de la capitale, mais l’attaquant argentin peine à retrouver son efficacité et sa régularité du Barça depuis son arrivée au Parc des Princes. Mais dans les colonnes de So Foot , Nenê a assuré la défense de Messi, et l’ancien numéro 10 du PSG réclame du temps pour son intégration.

« Ça va venir… »