Mercato - OM : Les grandes priorités sont définies pour cet hiver !

Publié le 11 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM envisage plus que jamais de se renforcer durant le mercato estival, Jorge Sampaoli indique avoir déjà une idée bien précise en tête des profils qu’il souhaite attirer.

Après s’être déjà montré particulièrement actif lors du dernier mercato estival, l’OM devrait remettre ça en janvier. Le président Pablo Longoria avait déjà affiché en début de semaine dans les colonnes de L’Equipe son souhait de faire venir de nouveaux renforts cet hiver, et Jorge Sampaoli en a remis une couche vendredi en conférence de presse. L’entraîneur argentin de l’OM a d’ailleurs confié qu’il avait déjà évoqué avec précision le type de recrues qu’il souhaitait.

« On a un diagnostic cohérent de nos manques aujourd’hui »