Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà pourquoi Memphis Depay peut vraiment partir…

Publié le 10 décembre 2021 à 22h30 par La rédaction

En Italie, certains médias évoquent un possible départ de Memphis Depay du FC Barcelone cet hiver. Voici pourquoi c’est tout à fait plausible.

Selon les informations de Calciomercato.it, Memphis Depay pourrait quitter le FC Barcelone très prochainement, quelques mois seulement après être arrivé. Selon le média italien, Depay était un choix de Koeman et ne serait pas l’attaquant idéal pour le projet de jeu de Xavi.

Un coup financier

Si cette information se trouve confirmée à l’avenir, il existe une autre hypothèse très plausible pour expliquer un départ anticipé de Depay. Le FC Barcelone pourrait en effet tenter un coup financier avec le Hollandais, recruté libre l’été dernier et qui pourrait être revendu pour un montant entre 40 et 50 millions d’euros. A l’heure où le Barça doit affronter de gros tumultes financiers, encore augmenté par le coût du licenciement de Koeman et celui d’une élimination prématurée en Ligue des champions, la direction blaugrana pourrait ne pas avoir d’autres choix que de tenter ce coup à 50 millions avec Depay. Suivant ce scénario, on comprend pourquoi le club catalan tente de mettre sur pied un échange Cavani-Coutinho avec MU : il s’agit de remplacer Depay à coût zéro.