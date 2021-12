Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard a tranché pour son avenir !

Publié le 10 décembre 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que le Real Madrid aimerait le pousser vers la sortie, Eden Hazard ne serait pas du tout dans cette optique concernant son avenir.

Présent depuis trois saisons au sein de l’effectif du Real Madrid, Eden Hazard peine toujours autant à afficher son meilleur visage dans la capitale espagnole. Alternant entre blessures et performances en-dessous des attentes, l’international belge s’est ainsi mis à dos bon nombre d’observateurs. Plus encore, il a même été avancé dans la presse récemment que la direction des Merengue aimerait le voir partir, et ce dès cet hiver. Seulement voilà, l’ancien joueur de Chelsea ne serait absolument pas de cet avis.

Eden Hazard n’a aucune envie de partir !