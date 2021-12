Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme appel lancé par Vinicius Jr sur son avenir !

Publié le 10 décembre 2021 à 11h00 par A.C.

Enfin performant avec le Real Madrid, Vinicius Jr s’est affirmé comme un titulaire indiscutable du dispositif de Carlo Ancelotti... et cela ne devrait s’arrêter.

Il a fallu attendre trois ans. Recruté pour la modique somme de 45M€ à seulement 18 ans, Vinicius Jr a rencontré les plus grandes peines du monde pour s’habituer au Real Madrid. Pas vraiment en confiance avec Zinedine Zidane, pointé du doigt par ses propres coéquipiers et même annoncé proche d’un départ, le Brésilien est désormais méconnaissable. Avec Karim Benzema, il est le meilleur joueur du Real Madrid et certains imaginent déjà son duo avec Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine dans seulement quelques mois. « Mbappé n'est pas notre joueur, mais il est clair que c'est un grand joueur. Il est dans le top 3 mondial. Et il est compatible avec n'importe quel joueur dans le monde » a récemment déclaré Casemiro, en conférence de presse. « Lui et Vinicius sont à un grand moment de leur carrière et seraient compatibles ».

« Si je vaux 100M€ ? Mieux rien dire et rester ici, à Madrid »