Mercato - Real Madrid : Vinicius Jr envoie un message clair sur son avenir !

Publié le 2 décembre 2021 à 9h00 par A.D.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2018, Vinicius Jr a eu des débuts compliqués avant de devenir un élément incontournable de Carlo Ancelotti. Alors qu'il réalise des performances exceptionnelles cette saison, l'attaquant brésilien a envoyé un message fort sur son avenir.

Alors qu'il brillait du côté de Flamengo, Vinicius Jr a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que Florentino Pérez a lâché environ 45M€ pour l'arracher au club brésilien. Si ses débuts au Real Madrid ont été compliqués, Vinicius Jr a désormais laissé tous ses démons derrière lui. En effet, ces derniers mois, l'attaquant brésilien éclabousse de sa classe la Liga et la Ligue des Champions avec le club merengue. Et maintenant qu'il réussit à évoluer à son plus haut niveau, Vinicius Jr a expliqué clairement qu'il voulait marquer l'histoire du Real Madrid à l'avenir.

«Je veux écrire mon histoire avec le Real»