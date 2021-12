Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ballon d’or, contrat… La grande annonce de Vinicius Jr sur l’avenir de Benzema !

Publié le 1 décembre 2021 à 20h00 par Th.B.

Alors que le contrat de Karim Benzema expirera en juin 2023, Vinicius Jr a confié espérer que l’attaquant français rallonge son expérience au Real Madrid afin qu’il puisse l’aider à remporter le Ballon d’or qui lui a échappé cette année.

Lors de la deuxième quinzaine du mois d’août, le Real Madrid annonçait la prolongation de contrat pour une saison supplémentaire de Karim Benzema. Désormais lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2023, l’international tricolore continue ses prouesses sous le maillot merengue qui lui ont valu d’intégrer le top 5 du classement du Ballon d’or France Football 2021, à une place du podium. Un échec qui n’a pas plongé Benzema dans le désespoir puisque ce dernier a confié sur ses réseaux sociaux qu’il continuerait à jouer pour ses fans le football qu’il aime. Coéquipier de Karim Benzema au Real Madrid, formant un duo très prolifique depuis le début de saison, Vinicius Jr a partagé un souhait fort concernant l’avenir de Benzema.

« Je veux l’aider à rester ici plus longtemps »