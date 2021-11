Real Madrid : Karim Benzema réagit à son classement au Ballon d’Or !

Foot - Real Madrid

Finalement classé 4e du classement Ballon d’Or 2021, Karim Benzema a fait passer un message après la cérémonie sur les réseaux sociaux.

Longtemps pressenti comme un outsider crédible pour le Ballon d’Or 2021 en raison de ses très bonnes performances avec le Real Madrid et de son sacre avec l’équipe de France en Ligue des Nations, Karim Benzema a finalement été classé 4e derrière Lionel Messi (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Jorginho (Chelsea). Et le buteur tricolore, qui était absent de la cérémonie de remise du trophée au Théâtre du Chatelet à Paris, s’est toutefois exprimé sur les réseaux sociaux.

« Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je joue au football pour vous, et le show continue », a lancé Karim Benzema en réaction à cette 4e place au classement final du Ballon d’Or, soit le meilleur rang depuis le début de sa carrière pour le prestigieux trophée individuel. Reste à savoir si le buteur du Real Madrid parviendra à faire mieux l’an prochain…

Thanks to everyone who support me I play football for you and the show must go on #HalaMadrid #Nueve #Alhamdulillah pic.twitter.com/6w62ehPpuW