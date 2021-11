Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Karim Benzema !

Publié le 29 novembre 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema figurerait sur les tablettes de Pep Guardiola à Manchester City.

« Je prends année par année. Tant que j'ai cette envie, cette joie, et que j'aime le football, je continue », indiquait Karim Benzema en octobre dernier sur son avenir, alors que le buteur français de 33 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid et semble donc avoir fixé son avenir dans les rangs du club merengue . Pourtant, Benzema aurait conservé une cote intacte sur le marché des transferts, et notamment chez un cador de Premier League.

Guardiola rêverait de Benzema à City