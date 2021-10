Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme annonce de Karim Benzema sur son avenir !

Publié le 19 octobre 2021 à 20h00 par D.M.

Alors qu'il fêtera ses 34 ans en décembre prochain, Karim Benzema s'est exprimé sur son avenir et sur la date de sa retraite sportive.

Agé de 33 ans, Karim Benzema est au sommet de sa carrière. Auteur de prestations majuscules au Real Madrid, l’international français impressionne et candidate cette année pour une victoire au Ballon d’Or. Mais le temps défile, et l’âge de la retraite approche doucement pour l’ancien attaquant de l’OL. Alors qu’il a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2023, Karim Benzema a annoncé qu’il souhaitait encore évoluer au plus haut niveau.

« Tant que j'ai cette envie, cette joie, et que j'aime le football, je continue »