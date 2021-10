Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l'avenir de Xavi Simons !

Publié le 19 octobre 2021 à 19h15 par A.M. mis à jour le 19 octobre 2021 à 19h34

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons aurait sondé le Barça pour un retour en fin de saison. Mais Papus Camara, entraîneur des U19 du PSG, se montre rassurant.

Arrivé au PSG en 2019 en provenance de La Masia , Xavi Simons était présenté comme un grand espoir sur lequel le club parisien devait s'appuyer pour le futur. Et pourtant, rien ne se passe comme prévu. En effet, le jeune néerlandais n'a connu que deux apparitions avec l'équipe professionnelle, en février dernier contre Caen en Coupe de France, puis en avril dernier contre Strasbourg en Ligue 1. Une situation qui commencerait à l'inquiéter à tel point que Xavi Simons aurait demandé à retourner au FC Barcelone alors que son contrat au PSG s'achève en juin prochain.

«Je ne sens pas un joueur perturbé par ces questions-là»