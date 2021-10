Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un léger répit offert à Claude Puel ?

Publié le 19 octobre 2021 à 19h10 par A.C.

En fin de contrat, Claude Puel pourrait bien être débarqué par l’ASSE, actuellement dernier de Ligue 1.

Rien ne va plus à Saint-Étienne. Alors que le match nul dans le derby contre l’Olympique Lyonnais (1-1) semblait avoir redonné un peu d’espoir, les hommes de Claude Puel ont sombré face au RC Strasbourg (5-1). Le technicien de 60 ans est en première ligne face aux critiques et plusieurs sources annoncent un départ imminent, alors que son contrat se termine dans seulement quelques mois. Pour le remplacer, l’ASSE songerait à une solution interne avec Laurent Huard et Razik Nedder, qui pourraient assurer l’intérim.

Puel sera là face à Angers, mais...