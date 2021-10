Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons aurait demandé à Mino Raiola de démarcher… le Barça !

Publié le 19 octobre 2021 à 14h15 par Th.B. mis à jour le 19 octobre 2021 à 14h17

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain au PSG, Xavi Simons serait insatisfait de son temps de jeu à Paris et aurait demandé à son agent Mino Raiola de prendre la température auprès… du FC Barcelone !

Formé au FC Barcelone, Xavi Simons (18 ans) décidait à l’été 2019 de faire un gros choix pour sa post-formation. Le milieu de terrain néerlandais était considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de la Masia , mais ne faisait plus partie du haut de la liste des talents du réputé centre de formation du FC Barcelone contrairement à Ansu Fati qui s’est depuis installé en équipe première. Résultat ? Xavi Simons a quitté le Barça pour signer au PSG où son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison.

Simons aurait demandé à Raiola de discuter avec le Barça !