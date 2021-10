Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema menacé par Kylian Mbappé ? La réponse !

Publié le 18 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid semble toujours autant déterminé à recruter Kylian Mbappé, cette potentielle arrivée va-t-elle remettre en cause le statut de Karim Benzema ? La tendance semble claire à ce sujet.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2023 par le Real Madrid, Karim Benzema reste un élément indispensable du secteur offensif merengue . Mais qu’en sera-t-il si Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG, venait à débarquer l’été prochain ? Benzema a récemment ouvert la porte à son compatriote : « Kylian Mbappé au Real Madrid ? Pourquoi pas, il faut attendre, mais pourquoi pas ? Bien sûr, j'aimerais jouer avec lui un jour, mais maintenant nous devons attendre et respecter son équipe ». Un discours qui en dit long sur la sérénité du buteur du Real Madrid, et pour cause...

Mbappé ne fera pas d’ombre à Benzema

Comme l’a annoncé Fabrizio Romano dimanche, une arrivée de Kylian Mbappé ne changerait rien au statut de Benzema au Real Madrid, et l’ancien joueur de l’OL garderait un rôle de premier choix dans le projet espagnol aux côtés de l’attaquant du PSG.