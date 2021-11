Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane à l'origine du retour de Benzema chez les Bleus ?

Publié le 28 novembre 2021 à 21h00 par D.M.

L'entourage de Benzema estime que Zinédine Zidane a joué un rôle crucial dans le retour de l'attaquant en équipe de France.

Au moment de dévoiler sa liste des joueurs retenus pour disputer l’Euro, Didier Deschamps avait pris tout le monde de court en prononçant le nom de Karim Benzema. Mis de côté par le staff de l’équipe de France en raison de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, mais aussi de ses propos sur Didier Deschamps lors d’un entretien à Marca , l’attaquant du Real Madrid a fait son retour en Bleus après avoir longuement discuté avec le sélectionneur : « On s’est dit beaucoup de choses. Des choses qu’on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C’était une bonne explication, avec des mots importants ».

Deschamps aurait changé d'avis à cause d'une promesse de Zidane