Real Madrid : Valbuena prend position pour l'avenir de Benzema après sa condamnation !

Publié le 25 novembre 2021 à 19h00 par D.M.

Malgré ses différends avec Karim Benzema, Mathieu Valbuena a indiqué que le joueur du Real Madrid devait rester en équipe de France, malgré sa condamnation dans l'affaire de la sextape.

La sentence est tombée pour Karim Benzema. Ce mercredi, l’attaquant du Real Madrid a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage, dans l’affaire de la sextape, par le tribunal judiciaire de Versailles, qui a décidé de le condamner à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende. Karim Benzema et ses avocats ont décidé de faire appel, mais cela n’aura pas d’influence sur sa carrière et notamment sur son aventure en équipe de France. « Dans la mesure où Didier veut le sélectionner, la Fédération n'aura aucune opposition. Il n'y a aucun obstacle à ce qu'il continue de jouer en équipe de France. Je suis content du joueur. Il est performant, il se conduit parfaitement bien. Il n'est pas question que la Fédération prenne une décision qui serait plus forte que la justice » a indiqué Noël le Graët, président de la FFF.

« L’équipe de France a besoin des meilleurs, et aujourd’hui nous avons les meilleurs »