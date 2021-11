Foot - Real Madrid

Real Madrid : L’énorme confession d’Ancelotti sur Vinicius Jr !

Publié le 30 novembre 2021 à 7h00 par Th.B.

Le Real Madrid peut compter sur un duo d’attaque de folie en ce début de saison, en les personnes de Karim Benzema et de Vinicius Junior. Et pour Carlo Ancelotti, l’international brésilien est tout bonnement « extraordinaire ».

Buteur à deux reprises lors des deux dernières sorties du Real Madrid en Liga, à savoir lors du déplacement des Merengue à Grenade (4-1) et la réception du FC Séville dimanche soir (2-1), Vinicius Junior ne cesse de se montrer décisif avec la Casa Blanca et pour le grand bonheur de Carlo Ancelotti. Depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, le technicien italien a placé sa totale confiance en l’international brésilien qui est devenu indiscutable sous la houlette d’Ancelotti. L’occasion pour ce dernier de livrer un témoignage fort en conférence de presse tout en louant les qualités de Vinicius Junior.

« Ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer »