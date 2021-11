Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le clan Zidane compare Vinicius Jr… à Neymar !

Publié le 28 novembre 2021 à 11h00 par T.M.

Adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, David Bettoni s’est confié sur Vinicius Jr, évoquant notamment la comparaison avec un certain Neymar.

Cette saison, Vinicius Jr explose tout avec le Real Madrid. Alors que le Brésilien était plutôt en difficulté depuis son arrivée chez les Merengue, ces problèmes semblent être aujourd’hui de l’histoire ancienne. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, l’ailier de 21 ans impressionne et se montre décisif. Vinicius Jr montre donc enfin toute l’étendue de son talent et pourquoi Florentino Pérez l’avait recruté alors qu’on l’annonçait comme le nouveau Neymar. Une comparaison d’ailleurs évoquée par David Bettoni, qui connait bien Vinicius Jr pour l’avoir eu sous ses ordres quand il était l’adjoint de Zinedine Zidane.

« Je ne le mettrais pas encore au niveau de Neymar, mais… »