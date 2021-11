Foot - Real Madrid

Real Madrid : France, Deschamps… Zidane aurait rendu un grand service à Benzema !

Publié le 29 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Après plus de 5 ans d’absence, Karim Benzema a retrouvé l’équipe de France cet été. Et Zinedine Zidane ne serait pas étranger à cela…

Karim Benzema fait à nouveau le bonheur de l’équipe de France. Performant avec le Real Madrid, KB9 l’ait donc également avec la sélection. De quoi redonner le sourire au principal intéressé, lui qui a été privé des Bleus pendant plus de 5 ans. En effet, en raison d’un différend avec Benzema, Didier Deschamps l’avait laissé de côté. Mais tout s’est résolu avant l’Euro entre les deux hommes et à la surprise générale, Deschamps avait choisi de rappeler le Madrilène pour ce tournoi.

Benzema peut remercier Zidane !