Mercato - PSG : Cette révélation à 10M€ dans le dossier Haaland !

Publié le 2 décembre 2021 à 7h15 par Th.B.

Alors qu’il vient d’être nommé entraîneur intérimaire, Ralf Rangnick aurait la ferme intention de recruter Erling Braut Haaland, également dans les petits papiers du PSG. Ce qui permettrait au coach de Manchester United de notamment toucher une prime de 10M€.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, le PSG prépare déjà la succession de Kylian Mbappé. En effet, le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration à la fin de la saison et pourrait bien ne pas être renouvelé en raison de l’absence de progression dans les négociations. D’ailleurs, les discussions ne seraient plus à l’ordre du jour. Pour le remplacer, nous vous révélions que le PSG songeait à Erling Braut Haaland. Et cela serait toujours d’actualité puisque Sky Deutschland a confié mardi que le PSG mènerait la danse avec Manchester City dans la course à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2024 et dans lequel une clause libératoire de 75M€ est incluse et effective à l’été 2022. Néanmoins, Manchester United ne jetterait pas les armes.

Rangnick, nouvel obstacle du PSG pour Haaland ?