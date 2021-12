Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vinicius Jr dit tout sur les coulisses de son arrivée !

Publié le 2 décembre 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'il évoluait avec Flamengo, Vinicius Jr a été sollicité par le Real Madrid, avant d'accepter d'y être transféré. Interrogé sur son premier contact avec le club merengue, l'attaquant brésilien a raconté les coulisses de sa signature.

Très performant du côté de Flamengo, Vinicius Jr a séduit le Real Madrid. En effet, le club merengue est allé jusqu'à débourser une somme proche de 45M€ pour s'offrir les services du Brésilien à l'été 2018. Mais comment Vinicius Jr a été approché par le Real Madrid ? Interrogé par DjMariio dans l'émission Post United , l'attaquant de 21 ans a répondu avec précision.

«J'avais deux jours pour décider et je ne pouvais rien dire à personne»