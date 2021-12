Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre se confirme pour l’avenir de ces deux cadres !

Publié le 10 décembre 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en quête de moyens financiers, le club catalan serait prêt à se séparer de Frenkie de Jong et de Marc André ter Stegen.

En pleine crise sportive, le FC Barcelone va avoir besoin de sang neuf dans son effectif pour reconstruire son effectif. Seulement voilà, il faut des liquidités pour cela, et le Barça n’en a pas beaucoup dans la mesure où il souffre de nombreux soucis sur le plan financier. De ce fait, pour pouvoir acheter, le club catalan va devoir vendre dans un premier temps. Et c’est dans cette optique que la direction du FC Barcelone serait prête à faire un gros sacrifice.

Frenkie de Jong et Marc André ter Stegen pourraient quitter le Barça