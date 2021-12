Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme concurrence attend Xavi pour cette cible hivernale !

Publié le 12 décembre 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone s'intéresserait à Denis Zakaria, le Suisse ne manquerait pas de prétendants. Dernièrement, c'est la Juventus qui se serait immiscée dans ce dossier.

Le Barça chercherait à rebondir cet hiver. Malgré l'arrivée de Xavi au mois de novembre, les Blaugrana sont toujours au cœur d'une énorme crise sportive. Après sa défaite contre le Bayern Munich mercredi (3-0), le club culé a été éliminé de la Ligue des champions et poursuivra donc sa saison européenne en Ligue Europa. En Liga, le FC Barcelone est également à la peine, avec une décevante 7e place au classement. Par conséquent, les Catalans compteraient se renforcer lors du mercato hivernal. Toutefois, le Barça devra redoubler d'efforts pour arriver à ses fins, notamment le dossier Denis Zakaria. Ce dernier est annoncé depuis plusieurs semaines comme étant dans le viseur de Xavi.

La Juve, Liverpool et la Roma suivent Zakaria